Teotino prevede: «Inter la più forte. Ma non le vincerà tutte in Serie A»

Gianfranco Teotino ha detto la sua sulla corsa scudetto, con l’Inter e il Napoli a contendersi il titolo. Dal suo punto di vista, lo spareggio è possibile.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter e il Napoli sono in corsa per la vittoria dello scudetto. Entrambe le compagini si trovano a 71 punti, quando mancano 5 gare alla fine. Sul punto si è così espresso il giornalista Gianfranco Teotino a Radio Sportiva: «Uno dei miracoli che ha fatto Conte è stato di tenere il Napoli in vetta nonostante la squadra abbia perso Kvaratskhelia a gennaio. Non sempre si è riusciti ad avere lo stesso livello di gioco, come avvenuto a Monza, ma alla fine in un modo nell’altro le vittorie sono arrivate. Credo che il Napoli non vincerà tutte le gare che mancano alla fine, così come non penso che lo faccia l’Inter. Entrambe perderanno dei punti per strada, bisognerà vedere quanti ne saranno per ciascuna. In questo scenario, l’ipotesi di uno spareggio è sicuramente possibile».

Teotino sottolinea la forza dell’Inter

LA CONVINZIONE – Teotino ha poi proseguito: «L’Inter è la squadra più forte in Italia e tra le più importanti in Europa. Per questo motivo, penso che una vittoria finale del Campionato da parte del Napoli rappresenterebbe un’ulteriore medaglia da appuntare al collo di Conte. Un allenatore che ne ha già tante».