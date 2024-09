Teotino polemizza: «Barella, non un bel segnale. Poteva saltarne una con l’Inter»

Non si placano le polemiche sulla decisione di Nicolò Barella di operarsi al naso durante la sosta per le nazionali. Anche Gianfranco Teotino ha voluto dire la sua, chiedendosi perché non abbia deciso di farlo durante il campionato, saltando una gara con l’Inter.

POLEMICA STERILE – Come sempre, quando di mezzo c’è l’Inter o uno dei suoi giocatori, tutto diventa polemica. È il caso delle parole del giornalsita Gianfranco Teotino, che a Sky Sport non ha digerito la decisione di Nicolò Barella di operarsi al naso proprio in questa settimana di sosta per le nazionali. Ecco il suo pensiero a riguardo: «Il fatto che Barella abbia fatto questa operazione proprio in questo momento, non l’ho trovato un bel segnale. Ha deciso di operarsi ora che c’è la nazionale, ma poteva farlo in una settimana senza le Coppe. Magari dopo la prima giornata di Champions League (dove sarebbe in programma, poi, il derby contro il Milan, ndr) e perdere una partita di campionato con l’Inter, visto l’organico che hanno, non sarebbe stata una tragedia. Barella è dopo Donnarumma il vice capitano di questa Italia, un trascinatore, e non trovo bello che non ci sia in questa ripartenza»