Teotino: «Perché l’Inter voleva tenere Lukaku? Si era capito che…»

Teotino parla di quanto accaduto tra Romelu Lukaku e l’Inter e si chiede perché il club nerazzurro avesse deciso di puntare ancora su di lui, prima che la situazione precipitasse. Il suo pensiero a Sky Sport.

PERCHÉ? − Gianfranco Teotino, a Sky Sport, ha parlato della questione controversa legata a Romelu Lukaku: «Io per l’attacco dell’Inter preferisco Balogun, se posso scegliere. Da Lukaku non mi aspettavo il dietrofront. Non mi aspettavo che l’Inter decidesse di tenerlo, perché si era capito che i suoi rapporti con Inzaghi non era il massimo, visto che al belga non piaceva stare fuori. Quindi mi chiedo, perché andare avanti per lui? Sacrificando poi Edin Dzeko con cui si era creata una frizione».