Teotino: “Pari Juventus? Scudetto riaperto. Spal facile… O pazza Inter”

Condividi questo articolo

Teotino ha commentato il pareggio di questa sera della Juventus contro il Sassuolo, sottolineando le possibilità di Scudetto per l’Inter. I nerazzurri, vincendo contro la Spal, potrebbero accorciare in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni a “90 minuto notte gol” in onda su Rai 2

CAMPIONATO RIAPERTO? – Gianfranco Teotino fa il punto della situazione sulla corsa Scudetto: «Immagino che domani l’Inter vinca contro la Spal. Andare a -6 punti sapendo che c’è lo scontro diretto tra Juventus e Lazio è importante. Il campionato stasera potrebbe essersi riaperto, a meno che i nerazzurri domani non decidano di riaprirlo con una delle loro follie. Domani non dovrebbe essere una partita complicata per la squadra di Conte, a differenza della Roma».