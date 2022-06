Teotino: «Orsato non ha interesse a sbagliare con l’Inter! Situazione assurda»

Orsato nella stagione appena conclusa ha arbitrato Sampdoria-Inter, l’unico incrocio coi nerazzurri dopo il famigerato 28 aprile 2018 contro la Juventus. Di questo se n’è lamentato il giornalista Teotino durante Microfono Aperto su Radio Sportiva.

RICUSAZIONE – Un ascoltatore di Radio Sportiva si è lamentato perché Daniele Orsato non arbitra l’Inter. La sua polemica trova d’accordo Gianfranco Teotino: «È una situazione assurda, poi in realtà Orsato è ritornato ad arbitrare l’Inter dopo tre anni. Sono cose che succedono solo in Italia: questo è assolutamente vero. Lui non è condizionato, perché è un arbitro di grande personalità e non è certo uno che si fa condizionare da una società importante come l’Inter. Va in campo, io penso, senza nessun condizionamento mentale. Poi è assurdo che non ha arbitrato la finale di Coppa Italia, nel momento in cui noi di grandi arbitri non ne abbiamo. Io non capisco perché i dirigenti arbitrali, a distanza di quattro anni da quell’Inter-Juventus del 2018 con la mancata espulsione di Miralem Pjanic, non si sappiano imporre per mandare Orsato. Anche perché è ovvio che un arbitro dell’importanza internazionale di Orsato, che ancora è stato designato per i prossimi Mondiali, non ha nessun interesse a sbagliare se dovesse tornare ad arbitrare l’Inter. Anzi: lo farebbe nella maniera migliore possibile. Quindi è una situazione assurda».