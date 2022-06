Teotino: «Onana, scettico per più motivi. L’Inter inizia con Handanovic»

Oggi in casa Inter è arrivato il rinnovo di Cordaz (vedi articolo), che formerà il terzetto dei portieri con Handanovic e Onana. In particolare su quest’ultimo si è focalizzato Teotino, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva.

I DUBBI – Gianfranco Teotino non è certo convinto che André Onana possa imporsi da titolare all’Inter: «Vediamo, non lo so. Io sono rimasto un po’ scettico sull’affare Onana, perché mi piaceva di più da ragazzino e non l’ho mai visto crescere con continuità. Soprattutto per via di quella famosa squalifica che ha preso e del rientro complicato, coi dissidi all’Ajax, negli ultimi due anni ha giocato troppo poco. Penso che questo pesi, inizialmente ci sarà Samir Handanovic poi vedremo».