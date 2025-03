Teotino netto: «Inter, vittoria indiscutibile con l’Atalanta. 3 motivi!»

Gianfranco Teotino, in diretta al programma Monday Night in onda su Sky Sport, ha parlato delle tre squadre impegnate nella lotta scudetto. Per il giornalista, la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, è stata una prova di forza decisiva.

LA PARTITA – Gianfranco Teotino, ospite al programma del lunedì in onda su Sky Sport, ha fatto il punto sulla lotta al vertice della Serie A, che vede coinvolte Inter, Napoli e Atalanta. Per Teotino, la vittoria della squadra di Simone Inzaghi a Bergamo, in uno scontro diretto a questo punto della stagione, ha indirizzato prepotentemente l’inerzia del campionato in favore dell’Inter: «Per me sì, considerato che io ho sempre visto l’Atalanta l’unica in grado di poter competere con l’Inter, almeno fino a ieri sera. Pensavo più all’Atalanta come rivale, ma 6 punti difficilmente l’Inter se li farà riprendere in 9 partite. Questa sconfitta è molto importante, capitava dopo che l’Inter ha giocato in Champions mentre la squadra di Gasperini era riposata, ma nonostante questo è andata come è andata. Vittoria dell’Inter è stata indiscutibile, nella qualità di gioco, rabbia agonistica, maturità nel gestire momenti della gara“.

NAPOLI – Nel suo intervento, Teotino ha di fatto, lasciato fuori il Napoli dal discorso scudetto. Ha suo giudizio, la squadra di Conte non è all’altezza: «Il Napoli è da parecchie settimane che fa fatica a vincere, calo centra fino a uno certo punto, alla lunga i valori vengono fuori. Forse con il rientro di Neres… ma non ci credo molto. Con tutto quello che è successo in estate e anche a gennaio, il fatto di essere lì è quasi un miracolo sportivo».