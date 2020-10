Teotino: “Napoli quasi al livello di Inter. Conte? Mai risultati in Europa ma…”

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino ha parlato del Napoli e dell’Inter allenata da Antonio Conte, dicendo la sua su un aspetto legato al tecnico nerazzurro

NAPOLI – Queste le parole di Gianfranco Teotino sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”. «Napoli? Ieri sera la squadra di Gattuso ha dimostrato di avere alternative agli attuali titolari, vincendo sul campo della capolista della Liga. Per me è potenzialmente più forte del Milan, quasi al livello di Juventus e Inter».

CONTE – Teotino su Antonio Conte. «In Europa non ha mai ottenuto risultati importanti e su di lui non mancano le critiche, ma il suo calcio non è sempliciotto».