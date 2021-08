Teotino: «Nandez? L’Inter ha risolto il problema! Vedremo dove andrà»

Teotino non crede più all’arrivo di Nandez all’Inter. Il giornalista, intervenuto durante “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, è dell’idea che l’acquisto di Dumfries abbia colmato la situazione a destra.

NOME DA SCARTARE – Nahitan Nandez resta in uscita dal Cagliari, visto che il rapporto con la società è ai minimi. Per il giornalista Gianfranco Teotino, però, l’uruguayano non vestirà la maglia nerazzurra: «Io penso che l’Inter, con l’acquisto di Denzel Dumfries, abbia risolto in quel modo il problema della fascia destra. Non mi pare che sia alla ricerca di un centrocampista in più, quindi mi pare che la vicenda Nandez-Inter sia chiusa. Poi vedremo dove andrà».