Teotino: «Mercato Inter mirato. Difficile trovare sostituto Onana all’altezza»

Teotino analizza alcuni movimenti dell’Inter sul mercato. Il giornalista, chiamato a rispondere su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla competitività della squadra e sull’eventuale perdita di Onana.

AFFIDABILITÀ – Gianfranco Teotino apprezza il lavoro della dirigenza dell’Inter sul mercato ma avanza alcune preoccupazioni su una questione. Di seguito l’intervento del giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «L’Inter ha la necessità graduale, ma importante, di ringiovanire la rosa perché l’età media è piuttosto alta. Questo il motivo per cui l’Inter ha lasciato libero D’Ambrosio di cercare un altra squadra. Invece Gagliardini ha concordato il suo addio e lo ha anche sollecitato. Perché preferisce fare il titolare in una squadra anche meno importante dell’Inter. Il mercato dell’Inter è sempre stato mirato. Tant’è che la squadra è rimasta forte anche quando è stato deciso di cedere due pedine forti come Lukaku e Hakimi. Quell’anno si temeva che l’Inter sarebbe potuta crollare ma così non è stato. La bravura di Marotta e del suo staff è stata quella, anche quando doveva fare i conti con i conti, di riuscire a a mantenete un livello piuttosto alto. E così è stato anche quest’anno. Con la partenza di Onana bisognerà trovare un portiere non solo affidabile ma anche capace di partecipare al gioco come ha fatto lui quest’anno. Alla stessa sua altezza subito non lo si troverà ma si può prendere un giovane avviato su questa squadra. Il mercato attuale dell’Inter è buono ma non direi che è il migliore per Inzaghi. Perché l’allenatore nerazzurro ha avuto la possibilità di fare bene anche nelle stagioni precedenti».