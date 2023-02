Teotino: «Marotta? Dichiarazioni di maniera. Inzaghi, scelte ormai leggibili!»

Teotino dice la sua sulle ultime dichiarazioni di Marotta (vedi articolo) e sulle scelte di gioco di Inzaghi. Di seguito il pensiero del giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”.

PIANO B – Gianfranco Teotino parla dell’Inter e delle dichiarazioni di Beppe Marotta dopo la sconfitta contro il Bologna. Intervenuto nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Teotino afferma: «Le parole di Beppe Marotta? Sono dichiarazioni di maniera. A questo punto della stagione, con obiettivi ancora raggiungibili, non era assolutamente il caso di mettere in discussione oggi la posizione di Simone Inzaghi né di anticipare scelte diverse che eventualmente la società prenderà. Qualsiasi decisione verrà presa quando si vedrà a che punto sarà la squadra alla fine. Il discorso è ancora aperto ed è giusto oggi confermare a parole la fiducia. La gestione della gara da parte di Inzaghi è molto discutibile. Ma lo è soprattutto l’assenza di un piano B o la possibilità di cambiare il sistema di gioco. Il 3-5-2 permanente non mi sembra ragionevole in certe circostanze. Perché continuare a insistere quando è possibile cambiare? Le sostituzioni in sé, cioè quali giocatori fare entrare o quali far uscire, stanno diventando una cosa che gli avversari sanno prima. Ad esempio, si sa che Inzaghi sostituisce un ammonito, quindi diventa anche più leggibile la partita. Da questo punto di vista le critiche sono giuste. Poi, bisogna tenere conto che che ha vinto dei trofei e che spesso la sua Inter gioca un buon calcio e mette in difficoltà anche buoni avversari. Però, complessivamente, non è una stagione positiva quella dell’Inter. Anche tenendo conto dell’organico e della capacità di spesa degli ingaggi rispetto alle altre squadre italiane». Questo il pensiero avanzato da Teotino sulle frequenze di Radio Sportiva su Inzaghi e sulla stagione dell’Inter.