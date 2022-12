Teotino: «Lukaku senza colpe, l’Inter lo aspetta per la ripresa»

Gianfranco Teotino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo il Mondiale di Romelu Lukaku, da lui giudicato senza colpe.

ASSOLTO – Gianfranco Teotino non da colpe a Romelu Lukaku per questo Mondiale: «Lukaku lo assolvo con formula piena. Non era in condizioni di giocare. Il Belgio come si è visto, non aveva un’alternativa. Ha fatto di tutto per recuperarlo nonostante non fosse nelle condizioni. Ne per una partita intera, tanto meno per una del Mondale, figuriamoci di una decisiva. Non è entrato bene però non è stato nemmeno fortunato. La speranza per l’Inter è che sia in condizioni buone in modo tale da tornare ai suoi livelli alla ripresa». Queste le parole del giornalista sull’attaccante belga.