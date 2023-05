Teotino: «Lukaku-Lautaro Martinez? Uno ha più bisogno dell’altro»

Teotino si esprime sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Secondo il giornalista, il centravanti belga ha più bisogno di Lautaro Martinez che viceversa

LA COPPIA − Gianfranco Teotino, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato dell’importanza del Toro per Lukaku: «Credo che Inzaghi stia facendo questo cambio di giocatori di attacco per cercarli di averli tutti freschi e con lo stesso minutaggio per averli pronti per il finale di stagione. Ma la coppia più efficace è appunto quella formata da Lukaku e Lautaro. Lautaro, secondo me, è il giocatore più importante dell’Inter. Lukaku ha bisogno di Lautaro più di quando Lautaro Martinez abbia bisogno di Lukaku per rendere al meglio. Correa rende di più a partita in corso, forse si sente meno responsabile di quel che fa. Dall’inizio non riesce a fare cose che saprebbe fare benissimo».