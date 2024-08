Teotino: «Lukaku all’Inter qualcosa di mai visto con Conte»

Teotino esprime un parere riguardo Romelu Lukaku, di recente alla Roma e presto nuovo giocatore del Napoli. Il giornalista dagli studi di “Sky Calciomercato L’Originale” ha parlato dell’attaccante belga facendo riferimento alla sua esperienza in nerazzurro.

CONTE BIS – Gianfranco Teotino sulla possibilità di rivedere ancora una volta l’attaccante belga in Serie A, questa volta al Napoli sotto la guida di Antonio Conte, torna a parlare dell’esperienza del calciatore in nerazzurro, proprio sotto la guida del tecnico salentino: «Lukaku con Conte all’Inter per due volte ha superato i 20 gol in campionato e non l’ha mai riuscito in carriera, forse solo una volta da giovane all’Everton. Per cui è l’allenatore con cui si può esprimere al meglio».