Teotino: “Lazio strepitosa, merita quel posto. Gabigol? Fossi l’Inter…”

Condividi questo articolo

La Lazio riesce a migliorarsi stagione dopo stagione. Questa in particolare, sta dimostrando di potersela giocare con Inter e Juventus per lo scudetto. Di questo e del futuro di Gabigol all’Inter ne ha parlato il giornalista Gianfranco Teotino sulle frequenze di “Radio Sportiva”.

LAZIO COMPETITIVA – La Lazio sta contribuendo ad un campionato più competitivo insieme a Inter e Juventus. Questo il pensiero del giornalista Gianfranco Teotino in merito alla lotta scudetto: «Lazio? È in un momento di forma strepitoso. La squadra si è meritata sul campo di essere accostata a Inter e Juventus tra quelle in lotta per lo scudetto. I valori tecnici individuali della Lazio sono inferiori rispetto a quelli di Juventus e Inter. Credo che resterà tra le primissime fino in fondo, magari al terzo posto».

FUTURO GABIGOL – Poi ha concluso parlando del futuro del brasiliano Gabriel Barbosa, tenendo in considerazione l’infortunio dell’attaccante cileno: «Gabigol? Se l’Inter non dovesse trovare un acquirente, varrebbe la pena tenerlo a Milano fino al termine del campionato. Alexis Sanchez è reduce da un’infortunio, può essere un’idea».