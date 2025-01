Teotino: «Inzaghi-Thiago Motta, due pesi e due misure? Il motivo è chiaro!»

Gianfranco Teotino mette a confronto le critiche riservate nel passato a Simone Inzaghi con quelle attuali indirizzate a Thiago Motta. Il giornalista sottolinea alcune differenze fra i due allenatori di Inter e Juventus.

DUE PESI E DUE MISURE – Gianfranco Teotino, intervenuto su Radio Sportiva, risponde alla curiosità di un tifoso ascoltatore: «Due pesi e due misure fra Simone Inzaghi e Thiago Motta? Credo che ci siano due situazioni molto differenti. Inzaghi arrivò in un’Inter che era competitiva, che aveva vinto lo scudetto da poco. È vero che aveva ceduto alcuni dei suoi giocatori migliori, però era in condizione di poter fissare i successi precedenti e questo non è accaduto. Thiago Motta ha preso una squadra che veniva da tre stagioni tutto sommato deludenti, in cui sono stati cambiati tanti giocatori. Sono cambiati anche in meglio, però il monte ingaggi è stato ridotto in una maniera importantissima e questo significa qualcosa».

CAMBIAMENTI E AGGIUNTE – Gianfranco Teotino prosegue: «Thiago Motta ha cambiato completamente la filosofia e i sistemi di gioco della squadra, mentre Inzaghi sostanzialmente non ha cambiato moltissimo rispetto a quello che faceva Conte prima, almeno inizialmente. Poi dopo ha aggiunto molte cose sue, anche importanti, ed è stato bravissimo. Il giudizio non positivo che venne dato sulla stagione di Inzaghi venne dato alla fine e non a metà».