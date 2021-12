Teotino: «Inter, un intero campionato in gol! Col Torino vittoria diversa»

Teotino indica i numeri dell’Inter, che ha chiuso il girone d’andata con quarantasei punti su cinquantasette disponibili (vedi classifica). Da 90° minuto su Rai 2 il giornalista analizza anche la vittoria sul Torino.

PERCORSO QUASI NETTO – Gianfranco Teotino ha ottime parole per l’Inter capolista: «Sta facendo un grandissimo lavoro. Ha vinto in maniera diversa alle precedenti, sembrava di essere tornati all’Inter di Antonio Conte piuttosto che a quella di Simone Inzaghi. Una partita anche complicata, perché il Torino aggredisce molto e non ti fa giocare. Poi non segna mai: ha perso sei partite in questo girone d’andata per 1-0, una sorta di “corto muso” al contrario. Centoquattro gol l’Inter nell’anno solare, è un record: l’Atalanta ne ha fatti cento. È la trentottesima partita consecutiva che fa gol in Serie A, praticamente un intero campionato dove in tutte le partite fa gol».