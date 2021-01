Teotino: Â«Inter, l’Udinese non gioca a calcio! Con l’Atalanta ha picchiatoÂ»

Teotino: «Inter, l’Udinese non gioca a calcio! Con l’Atalanta ha picchiato»

Condividi questo articolo

Gianfranco Teotino

Teotino avvisa l’Inter in vista della partita di dopodomani (ore 18) contro l’Udinese. Il giornalista, ospite di Rai Sport, ha parlato del rendimento dei bianconeri friulani nel recupero di Serie A di ieri pomeriggio con l’Atalanta, finito 1-1 (vedi articolo). Ecco le sue dichiarazioni.

IN VISTA DEL DERBY – Inter-Milan, come noto da quasi ventiquattro ore, sarà martedì 26 alle ore 20.45 per i quarti di finale di Coppa Italia (vedi articolo). Per Gianfranco Teotino le due milanesi non dovranno sottovalutare il rispettivo anticipo di Serie A: «Derby in arrivo? Io penso che, naturalmente, dobbiamo aspettare le partite di sabato che sono molto impegnative per entrambe le squadre. Soprattutto il Milan, che riceve l’Atalanta, ma l’Inter va a Udine sul campo di una squadra che magari non sa giocare a calcio ma ha un campo impossibile. Con l’Atalanta l’Udinese picchiava e spezzettava il gioco: cose che capitano».