Teotino: Â«Inter sa giocare in tanti modi. Oggi risolta dai cambiÂ»

Teotino: «Inter sa giocare in tanti modi. Oggi risolta dai cambi»

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, è intervenuto come opinionista negli studi di “90esimo minuto” su “Rai Due”, dove ha analizzato la capacità dell’Inter oggi di vincere una trasferta complicata come quella con il Torino.

CAMBI DECISIVI – Gianfranco Teotino si è complimentato con l’Inter per la capacità di vincere oggi nella complicata trasferta di Torino: «L’Inter ha dimostrato di saper giocare in tanti modi sia a seconda della partita, sia anche nella partita stessa. Oggi non riusciva a fare gol, ma coi cambi ha risolto la partita mettendo quella qualità di Sanchez ed Eriksen che prima non c’era. I nerazzurri hanno tutto per vincere questo campionato».