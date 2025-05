Teotino: «Inter, sforzo della vita. Polemiche Barcellona? Decisioni fanno discutere»

Gianfranco Teotino ha analizzato vari aspetti di Inter-Barcellona a Radio Sportiva. Il giornalista ha commentato le forti polemiche sollevate dal Barcellona sull’arbitro Marciniak, e lo sforzo fatto dai giocatori dell’Inter nella doppia sfida.

IL COMMENTO – Gianfranco Teotino, ospite a Microfono Aperto, è tornato a parlare della spettacolare gara tra Inter e Barcellona. Il giornalista sottolinea la capacità di tutti i giocatori nerazzurri di dare un’contributo: «Barcellona gioca un tipo di calcio che ha la costruzione come obiettivo unico. Il sistema di gioco e il modo di condurre partite sono orientati a fare gol in più dell’avversario, avendo il controllo del gioco e stando lontano dalla propria area di rigore con tutti gli uomini, puntando sul fuorigioco. Sistema che ha delle controindicazioni, quando incontri avversari dalla stazza fisica superiore vai in difficoltà. Rendimento medio dei giocatori dell’Inter è stato superiore a quello del Barcellona. 4/5 giocatori degli spagnoli sono mancati nel doppio confronto, nell’Inter tutti hanno dati il massimo facendo lo sforzo della vita, anche chi era reduce da infortuni».

Spagna, Barcellona e le inutili polemiche su Marciniak

POLEMICHE – Gianfranco Teotino prova a giustificare le polemiche arbitrali sollevate dal Barcellona nelle ore successive alla partita. Per il giornalista, le lamentele sulla direzione dell’arbitro Marciniak sono frutto dell’ambiente creatosi in Spagna negli ultimi mesi: «Gli atteggiamenti del Barcellona poco rispettosi sono rivolti esclusivamente all’arbitro. In Spagna si è parlato molto prima e dopo, creato un clima intorno agli arbitri superiore anche alle nostre polemiche. Uscire in quel modo ti fa perdere controllo dei nervi, bisogna tener conto dell’adrenalina. Le decisioni di Marciniak, per quanto io le abbia trovate tutte giuste, ci sta che facciano discutere. Credo che se fossero state prese all’opposto, la reazione che ha avuto il Barcellona, l’avrebbe avuta l’Inter».