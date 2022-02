Teotino: «Inter, serve più Scamacca di Dybala. Perisic non vuole rinnovare»

Teotino vede Scamacca più utile di Dybala per l’Inter della prossima stagione. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, afferma di essere sicuro che Perisic non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno.

CAMBIO IN FASCIA – Il giornalista Gianfranco Teotino ha una certezza: «Ivan Perisic non vuole rinnovare. Comunque ha delle richieste che secondo l’Inter sono esagerate, per cui credo che sia stato preso un giocatore titolare anche per il futuro. Adesso penso che continuerà a giocare Perisic, anche perché attualmente Robin Gosens è infortunato. Io, come caratteristiche specifiche del giocatore, nell’Inter di Simone Inzaghi vedo un po’ meglio Perisic di Gosens, mentre avrei visto meglio Gosens di Perisic nell’Inter di Antonio Conte. Queste comunque sono mie idee, Gosens è un grande acquisto».

LA SCELTA – Teotino si sposta poi sull’attacco e sulle voci di un arrivo a zero di Paulo Dybala: «Sta bene in tutte le squadre del mondo, quando non ha problemi fisici è uno che fa la differenza. Lo vedrei bene nell’Inter come in tutte le altre squadre. Poi, se mi si chiede se nell’organico dell’Inter è più utile uno come Gianluca Scamacca di Dybala, io penso che per l’età di Edin Dzeko serva più Scamacca».