Teotino: «Inter, sceglierei Thiago Motta post Inzaghi! Allenatore brillante»

Gianfranco Teotino, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato del possibile post-Inzaghi all’Inter analizzando due possibili candidati

Questa l’opinione di Teotino: «Thiago Motta o Stankovic per il post-Inzaghi? Tra i due io sceglierei Motta, sembra che sia un allenatore brillante che fa giocare bene la squadra. Il Bologna sta facendo molto bene e in questo momento sarebbe in Europa. Lui ha restituito entusiasmo alla squadra ed al pubblico. Stankovic non mi pare che stia dando niente alla Sampdoria, c’è poco da dare purtroppo per l’organico, per gli stipendi non pagati. Tutto questo non aiuta un allenatore, ma io non vedo in lui cose che attraggono la mia attenzione»