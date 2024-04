Teotino: «Inter, un ruolo da migliorare l’anno prossimo! Ecco quale»

L’Inter sta per completare il suo percorso in Serie A con la conquista del campionato. Bisogna quindi già iniziare a pensare a come confermarsi nel prossimo: Teotino, ospite in studio nell’ultima edizione di Sky Sport 24, indica una necessità.

I MIGLIORI – Per l’Inter ci sono tanti giocatori che in questa stagione hanno fatto bene. Gianfranco Teotino indica dove bisognerà migliorare nella prossima: «I titolari no. Poi l’Inter ha la fortuna che, quando magari calano un po’ i due attaccanti, non solo fanno gol i difensori ma fanno anche gli assist i difensori. E fanno gol con un assist di un difensore e con un gol di un altro difensore. Per cui ha una qualità di gioco e una capacità di presentarsi nell’area avversaria con così tanti giocatori».

IL MOMENTO – Complici anche tanti infortuni da inizio febbraio, l’Inter ha avuto qualche difficoltà di rendimento (minima, limitata quasi solo a Madrid). Teotino spiega perché: «A parte che, secondo me, nell’ultimo mese c’è stato un calo di forma di tutta l’Inter e non solo dei due attaccanti. Ma era fisiologico, visto quanto fatto per tutta la stagione. Per cui credo che, anche per la prossima stagione, l’Inter dovrà cercare semmai di migliorare le alternative».