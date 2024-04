Teotino: «Inter, record di punti obiettivo! Cessioni? Uno prima scelta»

L’Inter si prepara alla sfida di domani sera contro il Cagliari. Gianfranco Teotino, dagli studi di Sky Sport, parla dell’obiettivo dei 100 punti e delle possibili cessioni estive, individuando una possibile pedina cedibile

OBIETTIVO – Queste le parole di Teotino: «Dumfries? Da tutta la stagione non fa bene. La sensazione è che l’Inter avrà bisogno di vendere qualcuno la prima scelta potrà essere l’olandese. Continuare ad abituare Darmian a giocare a tutta fascia in vista della prossima stagione. Io piuttosto mi aspettavo più spazio per Buchanan per capirne le qualità ed il suo livello. Dall’entusiasmo con cui l’Inter ha accolto il successo in extremis ad Udine, a me sembra che l’idea del 100 punti sia più di suggestione: è un obiettivo»