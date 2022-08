Teotino: «Inter, qualche scricchiolio! Lukaku, Inter un’eccezione in carriera»

L’Inter è bersaglio di pesanti critiche dopo il tonfo all’Olimpico contro la Lazio che ha messo in evidenza limiti fisici e di gioco. Teotino pone l’attenzione sull’assenza di Perisic e sul ritorno di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

NO GARANZIE – L’Inter è crollata all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo Gianfranco Teotino, l’assenza di Ivan Perisic si fa sentire: «L’Inter, anche se si avverte qualche scricchiolio, non si è indebolita anche se si sta verificando che questa assenza di Ivan Perisic sulla fascia sinistra è molto importante. Di Romelu Lukaku non si hanno garanzie che possa ripetere le precedenti due stagioni in nerazzurro. Stagioni che inoltre sono state un’eccezione per continuità di rendimento, per quella che è stata un po’ tutta la sua carriera».