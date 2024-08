Teotino: «Inter, prossimo acquisto? Uno sicuro e uno molto difficile!»

In casa Inter sono ancora in ballo alcune ipotesi di mercato. I tifosi sono impazienti di scoprire come e con chi la dirigenza nerazzurra completerà la rosa di Simone Inzaghi. Gianfranco Teorino avanza alcune teorie.

DIFESA – Da quasi un mese, ormai, l’Inter è al lavoro sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Proprio su questo tema si sofferma Gianfranco Teorino: «Penso che l’unico acquisto sicuro che verrà fatto sarà quello di un difensore mancino in grado di giocare sia come terzo centrale che come esterno di sinistra. Però non si è ancora ben capito se sarà un giocatore di esperienza, come vorrebbe Simone Inzaghi, oppure se sarà un giovane da formare più in previsione futura come vorrebbe la nuova proprietà Oaktree». Molti, effettivamente, i nomi circolati nelle ultime settimane di profili di difensori attenzionati dall’Inter. Ma le idee non si limitano alla difesa.

Inter, chi sarà il prossimo colpo di Marotta? Ne parla Teotino!

ATTACCO – Teotino, intervenuto su Radio Sportiva nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, continua a parlare delle prossime operazioni di mercato dell’Inter. Questa volta il giornalista si sofferma sulle necessità in attacco, avanzando però alcune riserve: «Poi magari se dovessero uscire sia Correa che Arnautovic, allora a quel punto ci potrebbe essere anche un altro attaccante. Però a questo punto mi sembra molto difficile oltre al difensore mancino». Proprio sulla questione attacco, in particolare su Arnautovic, nelle ultime ore sono giunte interessanti novità di mercato.