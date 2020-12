Teotino: “A me l’Inter è piaciuta, e anche Eriksen! Qualche problema c’è”

Gianfranco Teotino

L’Inter ha vinto a Cagliari in rimonta, rimettendo Eriksen titolare dopo quarantatré giorni. Gianfranco Teotino, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, parla delle potenzialità della squadra di Conte per il titolo.

CHI VINCE? – Gianfranco Teotino non vede i nerazzurri principali candidati per la Serie A: «Io resto dell’idea che la favorita per lo scudetto sia la Juventus. Detto ciò io credo che l’Inter è l’ora che lo vinca uno scontro diretto: fin qui col Milan ha perso, con l’Atalanta ha pareggiato e con la Lazio ha pareggiato. A Cagliari mi è piaciuta tantissimo l’Inter, dall’inizio alla fine, e mi è piaciuta anche mezz’ora di Christian Eriksen. Ha le potenzialità per fare cose eccezionali, ma non le sta facendo e qualche problema c’è».