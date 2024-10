Teotino: «Inter partirà aggressiva. Juventus solida in campionato»

Inter-Juventus è alle porte, Gianfranco Teotino commenta su Sky Sport la formazione dei bianconeri. Diverse sorprese per Thiago Motta.

SORPRESE – Gianfranco Teotino definisce cosa si aspetta dalla partita di oggi a San Siro: «L’Inter partirà aggressiva come fa sempre, bisogna capire quanto reggerà la Juventus. Per ora i bianconeri non hanno mai rischiato contropiedi o giocate azzardate, hanno mantenuto il controllo e così rallentavano l’efficacia in attacco. Da capire anche se l’Inter gli permetterà di rallentare i ritmi e gestire il pallone per evitare errori. La formazione della Juventus? Sono sorpreso, mancano tanti giocatori in attacco e Motta ha tolto anche Yildiz. Mancava qualità alla manovra della Juventus, ha scelto la corsa oggi ancora. Weah non ha fatto molto bene, Conceicao da titolare è sembrato leggerino».