Teotino: «Inter non ha rischiato contro il Como. Lautaro Martinez zavorrato!»

Gianfranco Teotino si è pronunciato al termine di Inter-Como, parlando sia della sfida che del rendimento di Lautaro Martinez fino al momento della sua sostituzione.

IL RAGIONAMENTO – Così Gianfranco Teotino a Sky Sport nel post-partita di Inter-Como: «Classica partita tra una grande e una di livello inferiore. Quando quest’ultima ha abbassato il livello, l’Inter ne ha approfittato anche grazie ai cambi. Nel finale, i nerazzurri non hanno realmente rischiato al momento degli attacchi avversari. A inizio secondo tempo, l’Inter ha cambiato marcia. È andata in forcing con un po’ più di intensità rispetto al primo tempo, poi si è andati più in controllo. Questa era la partita giusta per tirare un po’ più di fiato, tenendo conto delle prossime sfide. Unica nota un po’ stonata è stata la prestazione di Lautaro Martinez, che non è andato in gol e ha spesso sbagliato la giocata finale non servendo compagni liberi. Lo vedo un po’ zavorrato, deve recuperare quello sprint che in questo momento non ha».