Teotino: “Inter, non escludo un colpo di testa di Conte! Allegri libero”

Conte farà discutere con le sue dichiarazioni al termine di Verona-Inter (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro non vuole pensare alla prossima stagione e sembra mandare un messaggio alla società per il salto di qualità sul mercato. Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite di “90′ Notte Gol” su Rai Due, dice la sua

GIÀ ADDIO?– Di seguito il commento di Gianfranco Teotino alle parole di Antonio Conte: «Io non escludo sorprese con questa Inter, cioè che questo progetto si interrompa in qualche modo. Non escluderei un colpo di testa come quello alla Juventus. Non dimentichiamoci che c’è Massimiliano Allegri libero».