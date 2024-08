Teotino: «Inter, nessun dubbio nemmeno per un secondo! Attenta»

L’Inter ieri ha battuto 2-0 il Lecce, trovando la prima vittoria in questa Serie A dopo che col Genoa era sfumata al 95′. Il giornalista Teotino, intervenuto a Sky Sport, mette a confronto le due partite giocate finora dalla squadra di Inzaghi.

IL RILANCIO – Si chiedeva all’Inter una reazione immediata dopo quanto avvenuto col Genoa e questo è avvenuto. Il 2-0 di ieri sera al Lecce è una vittoria magari non rotondissima dal punto di vista dello scarto, ma di sicuro convincente per quello che si è visto in campo. Matteo Darmian l’ha sbloccata dopo appena cinque minuti, Hakan Calhanoglu si è confermato perfetto su rigore. E, in aggiunta, non ci sono mai stati momenti di sofferenza, non lasciando nemmeno le briciole all’avversario. Una vittoria che permette di guardare con ottimismo a quello che arriverà, anche per Gianfranco Teotino.

Teotino fa il conto delle prime due partite dell’Inter

LA TRANQUILLITÀ – Teotino non ha dubbi su quanto visto dall’Inter col Lecce: «Francamente non ha mai rischiato. Devo dire che a me, dal punto di vista della qualità, mi era piaciuta più l’Inter di Marassi che quella di ieri. Perché secondo me Lautaro Martinez è determinante, perché i suoi movimenti non li fa quasi nessuno al mondo. Non solo nell’Inter, anche se Mehdi Taremi è un buon giocatore. Per cui mi era un po’ piaciuta di più quella di Genova, però è stata molto attenta ieri e mai per un secondo si è avuta la sensazione che la partita potesse finire in un modo diverso».