Teotino: «Inter-Milan? Una è più rodata! Ho dei dubbi su Kjaer»

Teotino parla del derby tra Inter e Milan, che è fissato per sabato alle 18. Il giornalista pone dei dubbi sul difensore svedese, Kjaer

MEGLIO RODATA − A Radio Sportiva, Gianfranco Teotino sul derby: «L’Inter si presenta più rodata, anche se per 9/11 è la squadra dell’anno scorso, fatta eccezione per Sommer al posto di Onana e Thuram per Dzeko. Arriva con la sicurezza psicologica di aver vinto tutte le partite contro il Milan, dimostrandosi sempre superiore sia sul lato fisico che su quello tecnico. Il Milan invece è totalmente diverso e quindi può dimenticare le precedenti sconfitte. Ma a differenza dell’Inter, il Milan è meno rodato. Ha cambiato molto a centrocampo e anche in attacco. Può mettere in difficoltà l’Inter se prende in mano la partita sin dall’inizio, con la problematica della lotta difensiva, che in assenza di Tomori e Kalulu, non so Kjaer che freschezza abbia per poter resistere a due giocatori come Thuram e Lautaro Martinez».