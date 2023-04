Teotino: «L’Inter merita una classifica migliore. Conte e Inzaghi…»

L’Inter sta attraversando un periodo di forma molto negativo con tre sconfitte consecutive. Teotino parla della classifica nonché del gap fra Conte e Inzaghi

GAP − In collegamento a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato del gap fra Conte e Inzaghi: «C’è una differenza di valore assoluto tra Antonio Conte e Simone Inzaghi, non ci sono dubbi. E la storia che parla con Conte che ha vinto sia a livello nazionale che internazionale, dall’altro lato c’è un allenatore che possiamo considerare ancora giovane. L’Inter merita di più della classifica che ha e non può avere 10 sconfitte un organico del genere».