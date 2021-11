Teotino: «Inter, lavoro formidabile dopo cessioni! Miglior manovra in Italia»

L’Inter è riuscita a rimanere competitiva nonostante le cessioni pesanti in estate e ora i risultati cominciano a vedersi, sia in Serie A che in Champions League. Questa la visione del giornalista Teotino, ospite a 90° minuto su Rai 2.

RIPARTENZA – Gianfranco Teotino sottolinea il grande lavoro fatto dalla dirigenza dell’Inter in una difficile estate di calciomercato condizionata da cessioni eccellenti: «Chiaro che il progetto si è interrotto perché Romelu Lukaku e Achraf Hakimi sono partiti. Ma il lavoro fatto con i dettami della società è stato formidabile. In Italia è competitiva e in Champions League va bene. È la squadra che manovra meglio in Italia».