Teotino: “L’Inter ha un obiettivo, non più sogno. Asamoah problemi infiniti”

L’Inter, secondo Gianfranco Teotino, nella seconda parte di stagione dovrà lottare per vincere il campionato. Queste le sue parole nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, anche sul calciomercato e sulle condizioni di Asamoah e Sanchez.

IN MOVIMENTO – Gianfranco Teotino vede un gennaio ricco: «Io credo che l’Inter in questo mercato farà delle operazioni. Secondo me la più importante è quella di comprare un laterale sinistro che sia migliore dei due che ha avuto a disposizione, anche perché Kwadwo Asamoah ha giocato molto poco e sembra essere alle prese con dei problemi fisici abbastanza infiniti. Poi credo che l’Inter stia vedendo la possibilità di rinforzarsi a centrocampo, mi pare che l’obiettivo sia Arturo Vidal anche se, non volendo spendere la cifra che chiede il Barcellona, sarà molto difficile portarlo a Milano. Poi credo ci sia un occhio anche all’attacco: si è parlato di Olivier Giroud, ma anche questa è un’operazione complicata. Bisogna anche capire meglio quali siano le condizioni di Alexis Sanchez, che ora sembra guarito. Se ci sono buone sensazioni in società sul suo completo recupero forse è più importante il laterale sinistro che l’attaccante. Credo che possa esserci fino alla fine una grande lotta per vincere il campionato. Adesso è un obiettivo, non più un sogno per l’Inter: l’andatura, con quarantadue punti in diciassette giornate, lo rende un obiettivo».