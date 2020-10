Teotino: “Inter più forte del Real Madrid, ma occhio. Lo Shakhtar…”

L’Inter oggi sfiderà lo Shakhtar Donetsk, ma sarà anche sfida a distanza con Borussia Monchengladbach e Real Madrid in campo di sera. Il giornalista Gianfranco Teotino, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha analizzato il girone di Champions League dei nerazzurri.

PARTITA CHIAVE – Secondo Gianfranco Teotino oggi alle ore 18.55 non si vedrà un replay della semifinale di Europa League: «Sono due squadre diverse, anche se l’Inter è un po’ più forte di allora e loro non sono migliorati tantissimo. Quella è stata una serata un po’ particolare per lo Shakhtar Donetsk, che resta una squadra forte. È andata a vincere a Madrid, il girone si è un po’ complicato con quella vittoria e il pareggio dell’Inter col Borussia Monchengladbach a San Siro. Sarà importante anche la partita in Germania, perché se il Real Madrid non dovesse vincere domani le due partite con l’Inter sarebbero avvelenate. Secondo me l’Inter è più forte del Real Madrid, però ci sarebbero energie fisiche e mentali da utilizzare in campionato, dov’è dietro e deve rimontare. Il Real Madrid quest’anno è una squadra con molti limiti, però ha grande temperamento in molti giocatori. Sergio Ramos è un po’ l’anima di questa squadra, riesce a recuperare anche in situazioni di difficoltà come dopo lo Shakhtar Donetsk».