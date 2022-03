Teotino: «Inter, ecco il perché del ritorno pessimo. E 3-5-2 non indispensabile»

Teotino prova a capire i motivi del 2022 imbarazzante dell’Inter. Da 90° minuto su Rai 2 il giornalista non si nega una critica a Inzaghi, perché continua a insistere sul 3-5-2 senza provare a variare qualcosa.

CROLLO EVIDENTE – Gianfranco Teotino segnala le difficoltà dell’Inter: «Intanto Nicolò Barella si rialzi subito, perché abbiamo bisogno di lui in questi nove giorni che faranno la storia del calcio italiano. L’Inter è in difficoltà, sta facendo un girone di ritorno pessimo. Ha fatto sette punti nelle ultime sette partite e perso dieci punti dal Milan, che cosa è successo? Secondo me gli avversari hanno imparato ad aggredirla, pressarla e non lasciarle più la possibilità di fare quella manovra armoniosa del girone d’andata. Da quel momento l’Inter ha perso i suoi punti di riferimento e non è riuscita a venirne fuori».

SOLUZIONE MANCANTE – Per Teotino, senza Marcelo Brozovic, sarebbe servito un correttivo da parte di Simone Inzaghi: «Se tu hai un giocatore insostituibile in un determinato ruolo vedi anche di cambiare il modo di giocare in una squadra. Non è indispensabile giocare sempre in quel modo, col 3-5-2 e un regista che deve accompagnare da dietro. Se non ce l’hai, e non pensavi che Stefano Sensi fosse un sostituto perché l’hai mandato via, a quel punto devi cambiare gioco. L’Inter si è un po’ ripiegata su se stessa».

COLPA DEL TECNICO – Teotino ha un’altra critica nei confronti di Inzaghi: «La pressione? È lui che la sente, perché i giocatori hanno vinto. È Inzaghi che non ha mai vinto il campionato, era partito in questa stagione pensando di non avere pressioni, con l’Inter che aveva venduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Dopo si è trovato in testa alla classifica e anche con distacco: secondo me questa responsabilità ha schiacciato più lui dei giocatori».