Teotino sicuro: «Inter e Napoli, oggi si assegna lo scudetto!»

Gianfranco Teotino, in diretta a Sky Sport, ha commentato la lotta scudetto in previsione della 37° giornata di Serie A. Sia l’Inter che il Napoli saranno impegnate questa sera in contemporanea. I nerazzurri attendono a San Siro la Lazio, mentre gli azzurri giocheranno in trasferta sul campo del Parma.

IL COMMENTO – Gianfranco Teotino, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato le gare che attenderanno questa sera Inter e Napoli. Per il giornalista la 37esima giornata di Serie A potrebbe essere quella cruciale per l’assegnazione dello scudetto agli azzurri, anche senza aritmetica. Il Giornalista prevede che entrambe le squadre vinceranno nell’ultima giornata: «Non sono sicuro che il Napoli vinca oggi lo scudetto matematicamente. Però se oggi vince a Parma lo ipoteca, anche se l’Inter dovesse battere la Lazio. In questo senso questa è la giornata decisiva per il campionato. L’ultimo turno non regalerà sorprese. Oggi partite complicate per entrambe. Parma metterà tutto e di più per strappare almeno un punto, mentre la Lazio è stata una delle sorprese di questo campionato. Si presenta negli ultimi 180 minuti con il sogno Champions League non ancora svanito. Secondo me Inter non perderà con i titolari in casa, quindi Napoli deve vincere per portarsi a casa questo scudetto. Io sono tra quelli che lo considera una grandissima impresa, quasi un miracolo».

.