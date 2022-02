Teotino: «Inter cresciuta, arrivava sempre prima. Spalletti deve riflettere»

Teotino promuove il secondo tempo dell’Inter contro il Napoli di ieri. Il giornalista, nel corso di 90° minuto su Rai 2, ritiene che Spalletti si sia dovuto coprire per evitare di perdere.

GESTIONE DIFFERENTE – Per Gianfranco Teotino ieri quarantacinque minuti a testa per l’1-1 finale: «Il Napoli ha fatto un buonissimo primo tempo, secondo me non altrettanto il secondo. Mi ha stupito questo calo importante: è vero che è cresciuta l’Inter, ma arrivava sempre in ritardo sulla palla. Questo calo è sorprendente, perché il Napoli non aveva avuto l’infrasettimanale come l’Inter che ha avuto la Roma in Coppa Italia. Non avere la partita in mezzo non sempre è un vantaggio, il Napoli ha avuto questo calo che è stato capito da Luciano Spalletti, che ha fatto dei cambi conservativi perché la squadra non girava più. Questa è una cosa su cui deve riflettere».