Teotino: «L’Inter crede di potercela fare sempre, Udine indicativa!»

Teotino ha parlato dell’Inter e dei tanti gol subiti in questo inizio di campionato. A tal proposito prende come riferimento la partita con l’Udinese.

CAMPANELLO D’ALLARME – Gianfranco Teotino sui tanti gol subiti dall’Inter: «Siamo sempre all’inizio della stagione, ma è giusto accendere un campanello d’allarme. La mia sensazione è che dal punto di vista tattico non ci sia alcuna variazione. Penso che l’età in difesa avanzata dei vari Acerbi e de Vrij alla lunga possa diventare un problema se non ci sarà un’aria di freschezza. Sui gol presi, a parte nel derby, c’è stata mancanza di concentrazione. Questa squadra ha fiducia in se stessa, crede molto di più nella sua forza e per cui a volte non mantiene quella feroce concentrazione in campionato perché crede di potercela fare lo stesso».

Inter, mancanza di concentrazione in fase difensiva

UMANO – Sempre a Radio Sportiva, Teotino prende come esempio il match con l’Udinese: «I due gol a Udine sono indicativi: vai in vantaggio, per mezz’ora puoi segnare, chiaro che ad un certo punto ti rilassi e prendi gol ma subito dopo vai nuovamente in vantaggio. Nella ripresa puoi calare un po’ di tensione pensando alla Champions League. È tutto umano, ma è un campanello d’allarme perché questa concentrazione l’Inter la dovrà tenere per tutto l’arco della stagione».