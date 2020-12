Teotino: “Inter, Conte cambi atteggiamento. Eriksen? 20′ eccellenti”

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha commentato la vittoria dell’Inter di Antonio Conte negli studi di “Rai Sport”, nel corso del programma “90° minuto”

CAMBIO PELLE – L’Inter di Antonio Conte ha ribaltato il Cagliari nei 15 minuti finali. Il tecnico nerazzurro ha buttato nella mischia tutte le risorse offensive, cambiando modulo e occupando diversamente gli spazi. Secondo Gianfranco Teotino, però, Conte dovrebbe adottare un atteggiamento diverso nei confronti dell’ambiente esterno: «Non credo che la tattica migliore sia mettersi l’elmetto (in riferimento a QUESTE dichiarazioni di Conte). Deve invece trovare il modo per giocare meglio e far rendere al massimo gli elementi che ha a disposizione. Christian Eriksen? Ha fatto venti minuti eccellenti all’inizio. Se Conte riesce ad essere più flessibile con le proprie idee, credo che questa squadra possa fare bene in Italia, e poteva fare meglio anche in Europa.»