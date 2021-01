Teotino: Â«Inter, con BC Partners rischiano anche Conte e MarottaÂ»

Teotino: «Inter, con BC Partners rischiano anche Conte e Marotta»

Gianfranco Teotino

L’Inter potrebbe in tempi non molto lunghi passare da Suning a BC Partners. Il giornalista Gianfranco Teotino, a Rai Sport, segnala come con l’ingresso del fondo potrebbe cambiare la dirigenza: nemmeno Conte e Marotta sarebbero certi della conferma.

SI CAMBIA? – Gianfranco Teotino valuta le possibilità sulla trattativa, ormai confermata, fra Suning e BC Partners per l’Inter: «Suning può decidere di cedere meno della sua quota, intorno al 30%. In questo caso rimarrebbe col 40% e ci sarebbero due fondi col 30%. Per rimanere al comando della società deve essere d’accordo con i due fondi. C’è anche un’altra possibilità: che il fondo d’investimento garantisca il rifinanziamento dei bond che vanno in scadenza a fine anno. C’è una possibilità che il fondo voglia gestire ed entrerebbe con i suoi uomini: rischierebbero anche Giuseppe Marotta e Antonio Conte. I tempi tecnici sono entro la fine dell’anno, che vanno rifinanziati i bond. Poi serve uno che paghi gli stipendi, che è un problema di tutte le squadre. Serve che qualcuno i soldi li tiri fuori, e lo deve fare la società».