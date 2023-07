Teotino: «Inter, Balogun può solo migliorare! Non capisco una cosa»

L’Inter non vuole sbagliare sul mercato, specialmente per il reparto offensivo. Proprio in quest’ottica ha detto la sua Gianfranco Teotino che non si spiega una cosa in particolare.

RAGIONAMENTI − Gianfranco Teotino ha detto la sua sui profili che l’Inter sta seguendo per l’attacco a Sky Sport: «Alvaro Morata è un attaccante già fatto. Balogun ha ancora margini di miglioramento e di progresso. Non capisco perché gli allenatori puntino sull’usato sicuro, invece di osare e andare sui profili più giovani. La stessa cosa vorrebbe Inzaghi. Ma perché? Per quanto riguarda la porta, un portiere serve per forza e non capisco perché l’Inter ancora non lo abbia».