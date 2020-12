Teotino: “L’Inter alzi il livello, così bene una volta. Insigne? No gesti”

Gianfranco Teotino, ospite negli studi di “90° Minuto” su “Rai Due”, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli di ieri sera nel turno infrasettimanale di campionato. A suo avviso i nerazzurri sono stati fortunati, e Insigne poteva anche non essere espulso.



NERAZZURRI FORTUNATI – Gianfranco Teotino crede che l’Inter abbia avuto fortuna. Il giornalista, inoltre, pensa che l’arbitro Davide Massa dovesse avere più buon senso in occasione dell’espulsione di Lorenzo Insigne: «Chiaro che non si può offendere un arbitro, ma è chiaro anche che ci vuole buon senso. La gestualità spesso è peggio delle parole stesse e non ho visto gesti. Arrivava dopo un rigore, capisco quello che dice Gennaro Gattuso, era nervoso. Io penso che l’Inter debba alzare il livello: così può andare bene una volta, non sempre trovi il portiere in giornata di grazia o gli avversari che non riescono a segnare. L’Inter in questo momento è la favorita unica per lo scudetto insieme alla Juventus, ma deve giocare meglio. Nonostante il Milan abbia fatto dei miracoli la differenza di quantità e qualità con l’Inter è nettissima».