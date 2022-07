Teotino: «Gosens ha altre caratteristiche da Perisic. Inter, un rinforzo fortissimo»

Teotino vede l’Inter davanti alle altre squadre in vista della Serie A che prenderà il via fra soli diciotto giorni. Intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, su A Tutto Mercato, il giornalista valuta anche il passaggio da Gosens a Perisic sulla sinistra.

SQUADRA IN CRESCITA – Gianfranco Teotino ha buoni giudizi sull’Inter: «Progressi? Direi di sì. È la squadra che meno si è indebolita dall’anno scorso, secondo me parte avanti. Che Romelu Lukaku e Paulo Dybala fossero alternativi era chiaro da subito, considerate le caratteristiche degli altri attaccanti dell’Inter è più funzionale Lukaku di Dybala. Un problema in meno per Simone Inzaghi? Certo. Kristjan Asllani è un giocatore potenzialmente per me fortissimo, un grande rinforzo. Si è un po’ indebolita nella fascia sinistra perché Ivan Perisic è insostituibile. Vediamo se Robin Gosens si riprende dai problemi fisici, però ha altre caratteristiche: è molto più difensore, anche se abituato alle discese offensive. Gli manca un po’ di quella tecnica e visiione di gioco che aveva Perisic, ha dell’aggressività in più. Però io penso che l’Inter, a questo punto del mercato, parta più in alto rispetto alle altre».