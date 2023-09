Teotino: «Gesti d’amore per i club? Solo per mostrarlo agli altri!»

Teotino commenta il comportamento, ormai usuale, di molti giocatori come Lukaku, di dichiarare apertamente amore al proprio club, per poi lasciarlo poco tempo dopo.

FINZIONE – Gianfranco Teotino non condivide l’atteggiamento tenuto da alcuni calciatori, come Romelu Lukaku con l’Inter. Ospite nello studio di Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «Il gesto di baciare la maglia non mi piace. Ormai è diventato un gesto di captatio benevolentiae. Non è più una cosa che si dice per sé ma che si vuol far vedere altri. I giocatori che hanno fatto una vita in un solo club non l’hanno mai fatta perché era già nei fatti la loro appartenenza e il loro sentimento per il club. Lo era il fatto di essere vissuti e cresciuti professionalmente lì. Adesso un giocatore che resta magari lo fa alla fine del mercato per farsi perdonare di essere stato indotto in tentazione».