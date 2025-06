Teotino: «Esposito ricorda Toni! Il Mondiale sta facendo bene all’Inter»

Teotino parla di Esposito, che gli ricorda Luca Toni. Poi si esprime anche sul Mondiale per Club e sull’esperienza che sta facendo l’Inter.

MONDIALE POSITIVO – Su Sky Sport, Gianfranco Teotino ritiene positivo questo Mondiale per l’Inter dopo il clamoroso dramma sportivo della finale di Champions League: «Questo Mondiale per Club sta facendo bene all’Inter. Abbiamo visto una squadra rigenerata, questo ragazzo, Pio Esposito, che sembra avere qualità fisiche e tecniche importanti, ricorda Luca Toni giovane, ci sono aspetti interessanti. In Italia un 2005 è giovane, altrove già sarebbe titolare. Bisogna dargli tempo, ma è un giocatore che ha margini per fare qualcosa di importante».