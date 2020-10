Teotino: “Eriksen? Non può essere contento di entrare all’80’. Rosa Inter…”

Gianfranco Teotino

Eriksen è rimasto all’Inter, e non poteva essere altrimenti, nonostante un paio di richieste a fine mercato. Il giornalista Gianfranco Teotino, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha parlato del ruolo del centrocampista danese nella squadra di Conte.

DA UN ECCESSO A UN ALTRO? – Gianfranco Teotino valuta il mercato dell’Inter, a cominciare da Achraf Hakimi: «È veloce, ha talento. Arturo Vidal può dare qualcosa immediatamente, anche se è un giocatore sul viale del tramonto. Per il resto Aleksandar Kolarov e Matteo Darmian sono valori aggiunti, ma che non cambiano la squadra. L’Inter però ha una rosa esagerata: rispetto ai lamenti di Antonio Conte noi oggi abbiamo otto centrocampisti, tutti nazionali, per tre posti. Gestire otto giocatori tutti di grande personalità, sapendo che ogni volta ne possono andare tre, sarà difficile. Si sfruttano i cinque cambi? Sì, ma non è che Christian Eriksen può essere contento di entrare all’80’».