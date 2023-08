Teotino duro su Lukaku: «Penso che non sia neanche così bravo!»

Teotino è tornato a parlare di Lukaku, escluso dai piani dell’Inter e ora lontano anche dalla Juventus: le sue parole in merito al belga.

PENSIERO DURO − Gianfranco Teotino ha parlato in modo netto di Romelu Lukaku, accostato alla Juventus e quindi “fatto fuori” dall’Inter. Le sue parole a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva: «Lukaku? La mia idea è che la Juventus avrebbe fatto un affare sbagliato dal punto di vista tecnico e di proiezione sul futuro. Non si cambia un giocatore di sette anni più giovane con uno di sette anni più vecchio. E a mio giudizio neanche così bravo. Io penso che Vlahovic, che ha ancora non ha dato il meglio di sé, possa potenzialmente diventare un giocatore più forte di quanto lo sia stato Lukaku. Dal punto di visto tecnico per me era un’operazione che non aveva senso».