Teotino: «Dimarco-Yamal incrocio atteso. Italia, non prevedo paura!»

A Spagna-Italia, seconda sfida azzurra degli Europei, mancano due giorni. L’attesa cresce, insieme alle aspettative. Gianfranco Teotino mette in luce il duello fra Dimarco e Yamal.

ATTESE E ASPETTATIVE – Giovedì sera è previsto un nuovo match dell’Italia agli Europei. Dopo la vittoria sull’Albania per 2-1, firmata da due giocatori dell’Inter Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, l’attesa cresce anche in relazione all’aumento del livello del prossimo avversario, ovvero la Spagna. Tra i duelli che destano maggior curiosità c’è certamente quello che vedrà protagonista Federico Dimarco, autore di un inizio shock contro l’Albania, e Lamine Yamal, giovanissimo e promettente talento del Barcellona. A fare qualche previsione sull’incrocio fra i due calciatori e, più in generale, su Spagna-Italia è Gianfranco Teotino, intervenuto su Sky Sport 24.

Spagna-Italia, cosa aspettarsi da Dimarco?

DIFFICOLTÀ – Federico Dimarco, insieme agli altri quattro nerazzurri convocati da Luciano Spalletti per gli Europei, forma il blocco Inter dell’Italia. In vista della prossima sfida contro la Spagna di giovedì sera, Gianfranco Teotino dichiara: «Penso all’incrocio tra Dimarco e Yamal: se siamo dalle parti dell’area di rigore dell’Italia sicuramente Dimarco entrerebbe in difficoltà, ma se si stesse dalla parte dell’area di rigore della Spagna sarebbe Yamal ad entrare in difficoltà. Quindi Spalletti dovrà preparare la partita in questo modo: ossia cercando di tenere il più possibile la Spagna lontana dall’area azzurra. Mi aspetto un’Italia senza paura». Intanto Spalletti e il gruppo azzurro continuano ad allenarsi in vista del match, nel quale proveranno a ripetere la buona prestazione fornita contro l’Albania sabato scorso.